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Найгірший сценарій для ООН: майже півмільйона біженців бажатиме покинути Афганістан

Автор: Сергій Пишкін

Майже півмільйона афганців бажатиме покинути свою країну внаслідок її захоплення "Талібаном". Для ООН така кількість біженців є одним з найгірших сценаріїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

ООН, зі свого боку, просить сусідні від Афганістану країни тримати свої кордони відкритими для тих, хто шукає безпеки.

За словами заступника верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс, ситуація всередині Афганістану розвивається набагато швидше, ніж усі очікували.

"Що стосується чисельності, ми готуємося до прийому близько 500 000 нових біженців в регіоні. Це найгірший сценарій", - додала Клементс.

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АфганистанООН