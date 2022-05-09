Худший экономический спад за 30 лет. России прогнозируют резкое падение ВВП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание, валовой внутренний продукт россии, вероятно, в этом году сократится на 12%, что больше ожидаемого снижения на 8%. Если прогноз окажется точным, это сведет на нет примерно десятилетие экономического роста. Такой обвал сравним с развалом экономики стран бывшего СССР в 1990-х годах.

При этом главными санкциями, которые могут повлиять на еще более значительный обвал экономики в будущем, станут: нефтяное эмбарго, отказ от российского газа и дальнейший уход с рынка иностранных компаний.