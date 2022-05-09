Найгірший економічний спад за 30 років. Росії прогнозують різке падіння ВВП

Росія через санкції зіткнеться з найбільшим економічним спадом за останні три десятиліття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, валовий внутрішній продукт росії, ймовірно, цього року скоротиться на 12%, що більше за очікуване зниження на 8%. Якщо прогноз виявиться точним, це зведе нанівець приблизно десятиліття економічного зростання. Такий обвал можна порівняти з розвалом економіки країн колишнього СРСР у 1990-х роках.
При цьому головними санкціями, які можуть вплинути на ще більший обвал економіки в майбутньому, стануть: нафтове ембарго, відмова від російського газу та подальший відхід з ринку іноземних компаній.
Раніше ми повідомляли, що Росія в останній момент зуміла уникнути дефолту, заплативши євробондами в доларах зі своїх коштів. Інвестори отримають гроші, перераховані російським Мінфіном.
Також ми писали, що Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що Європейський Союз має намір запровадити повне нафтове ембарго Росії протягом 9 місяців.
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