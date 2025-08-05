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Худорлявість чи ожиріння в дитини. Педіатр пояснила, коли пора бити на сполох

Як визначити, що у дитини надмірна або недостатня вага (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Поки одні батьки тривожаться через нестачу кілограмів, інші - борються з ожирінням у своїх дітей. Варто знати, які показники мають насторожити і чому зовнішній вигляд - не завжди точний індикатор здоров’я.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповіла лікар-неонатолог Світлана Петриченко.

Що варто знати

За словами експерта, оцінка фізичного розвитку дітей проводиться за графіками ВООЗ та Індексом маси тіла (ІМТ) при кожному обов'язковому медичному огляді дитини віком до 5 років.

При огляді проводяться виміри довжини/зросту, маси тіла, обвід голови. Це дає можливість побачити тенденцію фізичного розвитку дитини за період часу та виявити проблеми фізичного розвитку.

Для дівчаток та хлопчиків графіки фізичного розвитку різні, оскільки вони розвиваються по-різному.

Z-score ІМТ (індекс маси тіла) - це стандартизований показник, який відображає, наскільки ІМТ людини (особливо у дітей та підлітків) відхиляється від середнього значення для відповідного віку та статі в популяції.

Інтерпретація показників фізичного розвитку:

  • Z-score між лініями -2 та +2 - вважається нормою
  • Z-score нижче -2 - може вказувати на відставання в рості або вазі, що вимагає консультації з лікарем
  • Z-score вище +2 - може свідчити про надмірну вагу чи ожиріння або прискорений ріст (іноді - генетично або потребує уваги та може свідчити про ендокринні розлади)

Як розрахувати ІМТ

Індекс маси тіла розраховується шляхом ділення маси тіла (у кг) на зріст (у кв. м).

Результати оцінюється за графіками ВООЗ:

  • Z-score від -2 до +1 - норма.
  • Z-score від > +1 - ризик надмірної ваги або ожиріння
  • Z-score від

Що важливо знати батькам:

  • одне вимірювання - не діагноз. Лікар повинен оцінити показники в динаміці
  • показники можуть бути на нижніх або верхніх межах - це не завжди патологія
  • графіки ВООЗ - це орієнтир, а не вирок
  • якщо показники виходять за межі норми, то це може бути тимчасово, індивідуально або сигнал для обстеження дитини

 

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