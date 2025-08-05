Худощавость или ожирение у ребенка. Педиатр объяснила, когда пора бить тревогу

Пока одни родители тревожатся из-за недостатка килограммов, другие - борются с ожирением у своих детей. Стоит знать, какие показатели должны насторожить и почему внешний вид - не всегда точный индикатор здоровья.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала врач-неонатолог Светлана Петриченко.
По словам эксперта, оценка физического развития детей проводится по графикам ВОЗ и Индексу массы тела (ИМТ) при каждом обязательном медицинском осмотре ребенка в возрасте до 5 лет.
При осмотре проводятся измерения длины/роста, массы тела, обвод головы. Это дает возможность увидеть тенденцию физического развития ребенка за период времени и обнаружить проблемы физического развития.
Для девочек и мальчиков графики физического развития разные, поскольку они развиваются по-разному.
Z-score ИМТ (индекс массы тела) - это стандартизированный показатель, который отражает, насколько ИМТ человека (особенно у детей и подростков) отклоняется от среднего значения для соответствующего возраста и пола в популяции.
Интерпретация показателей физического развития:
Индекс массы тела рассчитывается путем деления массы тела (в кг) на рост (в кв. м).
Результаты оценивается по графикам ВОЗ:
Что важно знать родителям:
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