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Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір’ї Оріон

Фото: Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір’ї Оріон (twitter.com/NASAHubble/)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп NASA Hubble зробив унікальну фотографію галактичної туманності NGC 1999, яка розташована у сузір’ї Оріон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Кадр було зроблено завдяки камері Wide Field Camera 3.

Варто відзначити, що галактична туманність, це внутрішньогалактична хмара розріджених газів та пилу.

Фото: Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір’ї Оріон (twitter.com/NASAHubble/)

Космічний об'єкт розташований близько в 1 350 світлових роках від Землі поруч з сузір'ям Оріона - найближчого утворення масивних зірок до нашої планети.

Найцікавішим аспектом зовнішнього вигляду NGC 1999 є "чорний тунель" у центрі туманності.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 5495, яка розташована у сузір'ї Гідра.

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