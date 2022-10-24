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Hubble сделал впечатляющую фотографию облака пыли в созвездии Орион

Фото: Hubble сделал впечатляющую фотографию облака пыли в созвездии Орион (twitter.com/NASAHubble/)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп NASA Hubble сделал уникальную фотографию галактической туманности NGC 1999, расположенную в созвездии Орион.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Кадр был сделан благодаря камере Wide Field Camera 3.

Стоит отметить, что галактическая туманность - это внутригалактическое облако разреженных газов и пыли.

Фото: Hubble сделал впечатляющую фотографию облака пыли в созвездии Орион (twitter.com/NASAHubble/)

Космический объект расположен около в 1350 световых годах от Земли рядом с созвездием Ориона - ближайшего образования массивных звезд к нашей планете.

Самым интересным аспектом внешнего вида NGC 1999 является "черный туннель" в центре туманности.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 5495, расположенной в созвездии Гидра.

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