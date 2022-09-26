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Hubble зробив яскраву фотографію спіральної галактики в сузір’ї Гідра

Фото: Hubble зробив яскраву фотографію спіральної галактики в сузір’ї Гідра (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble зробив ще одну вражаючу фотографію. Цього ж разу завдяки камері Wide Field Camera 3 він зробив світлину спіральної галактики NGC 5495, яка розташована у сузір'ї Гідра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Спіральна галактика розташована на відстані 300 млн світлових років від Зеслі. Також космічний об’єкт ще називають Сейфертівською галактикою через зореподібне активне ядро, спектр випромінювання якого містить численні широкі емісійні лінії.

Фото: Hubble зробив яскраву фотографію спіральної галактики в сузір’ї Гідра (esahubble.org)

Завдяки Hubble вченим вдалося роз’єднати різні джерела світла в ядрі спіральної галактики, аби дізнатися точну вагу її надмасивної чорної діри.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого разу, Hubble сфотографував яскраву зірку IRAS 05506+2414. Вона ж розташована в сузір'ї Тельця.

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