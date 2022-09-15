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Hubble сфотографував "злиття" двох галактик: яскравий кадр

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Четвер 15 вересня 2022 18:03
Hubble сфотографував "злиття" двох галактик: яскравий кадр Фото: Hubble сфотографував "злиття" двох галактик: яскравий кадр (nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble, який належить NASA сфотографував дві спіральні галактики, які одне одного перекривають.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Космічні галактики SDSS J115331 і LEDA 2073461 розташовані на відстані понад мільярд світлових років від Землі. На знімку здається, нібито вони зливаються, однак ймовірно вони насправді не взаємодіють.

"Це зображення - одне з багатьох спостережень Hubble, присвячених основним моментам проєкту Galaxy Zoo. Спочатку створений у 2007 році, Galaxy Zoo і його наступники - це масштабні проєкти цивільної науки, в яких класифікація галактик здійснюється за допомогою сотень тисяч добровольців", - додає пресслужба.

Hubble сфотографував &quot;злиття&quot; двох галактик: яскравий кадр

Фото: Hubble сфотографував "злиття" двох галактик: яскравий кадр (nasa.gov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Китай успішно вивів на орбіту супутник зв'язку Чжунсін-1Е.

Тим часом ракета New Shepard, яка належить компанії Blue Origin, вибухнула через хвилину після старту.

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