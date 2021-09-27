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Hubble сфотографировал гигантский "глаз" в созвездии Терезы: яркий кадр

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США , Понедельник 27 сентября 2021 18:59
Hubble сфотографировал гигантский "глаз" в созвездии Терезы: яркий кадр Фото: Hubble показало фото гигантского глаза в созвездии Терезы (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Принадлежащий NASA Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики. Она расположена в созвездии Весы за 130 млн световых лет от Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу обсерватории Hubble.

Стоит отметить, что галактику открыл британский астроном Фридрих Вильгельм Гершель в 1787 году.

NCG 5728 является энергичным типом, известным как сейфертовская галактика (спиральные, или же неправильные галактики со звездообразным активным ядром). Интересно то, что некоторые из ядер испускают настолько мощные излучения, что за ними почти невозможно наблюдать. NGC 5728, со своей стороны, хорошо виден и в оптическом и инфракрасном диапазоне длины волн.

Hubble сфотографировал гигантский &quot;глаз&quot; в созвездии Терезы: яркий кадр

Фото: спиральная галактика NCG 5728 (esahubble.org)

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