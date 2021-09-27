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Hubble сфотографував гігантське "око" в сузір'ї Терези: яскравий кадр

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США , Понеділок 27 вересня 2021 18:59
Hubble сфотографував гігантське "око" в сузір'ї Терези: яскравий кадр Фото: Hubble показало фото гігантського ока в сузір'ї Терези (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble, що належить NASA, зробив фотографію спіральної галактики. Вона розташована в сузір'ї Терези за 130 млн світлових років від Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії Hubble.

Варто відзначити, що галактику відкрив британський астроном Фрідріх Вільгельм Гершель у 1787 році.

NCG 5728 є енергійним типом, відома як Сейфертівська галактика (спіральні, або ж неправильні галактики із зореподібним активним ядром). Цікаво те, що деякі з ядер випускають настільки потужні випромінювання, що за ними майже неможливо спостерігати. NGC 5728, зі свого боку, добре видно, і в оптичному й інфрачервоному діапазоні довжини хвиль.

Hubble сфотографував гігантське &quot;око&quot; в сузір'ї Терези: яскравий кадр

Фото: спіральна галактика NCG 5728 (esahubble.org)

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