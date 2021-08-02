Hubble сделал фотографию спиральной галактики в созвездии Часы

Телескоп Hubble поделился фотографией спиральной галактики IC 1954. Космическая система расположена в созвездии Часы в миллионах световых лет от нашей планеты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.
Телескоп сделал новую яркую фотографию спиральной галактики благодаря универсальной широкоугольный камере WFC3.
Известно, что IC 1954 расположена в созвездии Часы на расстоянии 45 млн световых лет от Земли. На кадре можно разглядеть яркую полоску и спиралевидные "рукава" галактики, окутанные облаками пыли.
Напомним, что РБК-Украина также рассказывало о скопление галактик в созвездии Рыси, которое также сфотографировал телескоп NASA.