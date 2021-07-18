Hubble после поломки возвращают к научной работе

Инструменты космического телескопа Hubble возвращены в рабочее состояние, и теперь сбор научных данных будет возобновлен.

Это будут первые научные данные, собранные после того, как 13 июня в компьютере телескопа возникла проблема, из-за которой инструменты были переведены в безопасную конфигурацию.

"Хаббл" - это икона, дающая нам уже 31 год невероятное представление о космосе", - сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Агентство ожидает, что Hubble прослужит еще много лет и "продолжит проводить новаторские наблюдения, работая совместно с другими космическими обсерваториями".