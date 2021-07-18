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Hubble після поломки повертають до наукової роботи

Автор: РБК-Україна

Телескоп Hubble після поломки повертають до наукової роботи. Команді вдалося дистанційно визначити причину несправності і перевести інструменти телескопа на роботу від резервного комп'ютера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Інструменти космічного телескопа Hubble повернуті в робочий стан, і тепер збір наукових даних буде відновлений.

Це будуть перші наукові дані, зібрані після того, як 13 червня в комп'ютері телескопа виникла проблема, через яку інструменти були переведені в безпечну конфігурацію.

"Хаббл" - це ікона, що дає нам вже 31 рік неймовірне уявлення про космос", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Агентство очікує, що Hubble прослужить ще багато років і "продовжить проводити новаторські спостереження, працюючи спільно з іншими космічними обсерваторіями".

Раніше ми повідомляли, що NASA відновило роботу телескопа Hubble.

Також NASA готувалося до порятунку Hubble, назвавши можливу причину поломки телескопа.

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Hubble