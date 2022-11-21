Hubble показав унікальну фотографію "зіткнення" галактик: яскравий кадр

Космічний телескоп Hubble показав галактичне зіткнення у сузір’ї Ерідан. Зіткнення отримало назву Arp-Madore 417-391.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.
Arp-Madore 417-391 розташований за 670 мільйонів світлових років від Землі.
На зображені можна побачити дві галактики, які праворуч від центру утворюють вузьке та блакитне кільце, а їх ядра - опуклість на одній зі сторін
Фото: Hubble показав унікальну фотографію "зіткнення" галактик (esahubble.org)
Над кільцем розташована яскрава оранжева зірка. Лівіше від центру можна побачити дві менші спіральні галактики й декілька зірок.
Варто додати, що назва сузір'я має давньогрецьке походження - на честь річки Ерідан у міфології.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 5495, яка розташована у сузір'ї Гідра.
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