Hubble показал уникальную фотографию "столкновения" галактик: яркий кадр

Arp-Madore 417-391 расположен в 670 миллионах световых лет от Земли.

На изображении можно увидеть две галактики, справа от центра образующие узкое и голубое кольцо, а их ядра - выпуклость на одной из сторон

Фото: Hubble показал уникальную фотографию "столкновения" галактик (esahubble.org)

Над кольцом расположена яркая оранжевая звезда. Левее центра можно увидеть две меньшие спиральные галактики и несколько звезд.

Следует добавить, что название созвездия имеет древнегреческое происхождение – в честь реки Эридан в мифологии.