Hubble показал почти 200 красных гигантов в двух диапазонах

Команда космического телескопа NASA Hubble опубликовала два впечатляющих изображения из одного места, усеянного звездами. Это созвездие Золотой Рыбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com .

Каждое изображение, зафиксированное Hubble, является уникальным зрелищем и использует разные цвета, чтобы подчеркнуть различные части невидимой информации. Наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне (синий) и данные в ближнем ультрафиолетовом диапазоне (красный) позволяют астрофизикам и энтузиастам наблюдать тонкие сферы, называемые NASA "туманностями". Их, кстати, невозможно было бы увидеть человеческим глазом. Астрофизики считают, что они сделаны из диффузного газа и пыли от вспышек сверхновых.

"На обоих снимках также сияют разные звезды. Младшие включают ярко-голубые звезды, видимые справа от красного тонированного изображения. Согласно NASA, они "горят горячее и умирают более молодыми" по сравнению с красными звездами, видимыми на том же изображении", - говорится в сообщении.

Кроме того, космическое агентство сообщило, что присутствует около 200 красных гигантов. Они светятся красным, когда их внешние слои расширяются и охлаждаются, поскольку они уже достаточно состарились и синтезируют водород подальше от своих ядер.

"Звездное скопление NGC 1850 расположено примерно в 160 тысячах световых лет от Земли в небольшой галактике-спутнике Млечного Пути, известной как Большое Магелланово Облако. В 2021 году ученые обнаружили в этом шаровом скоплении черную дыру. Она появляется в черной дыре как удивительное пятно на ночном небе", - пишет Space.com.