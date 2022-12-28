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Hubble показал почти 200 красных гигантов в двух диапазонах

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США, Среда 28 декабря 2022 22:38
Hubble показал почти 200 красных гигантов в двух диапазонах Фото: космические телескопы поражают астрофизиков и любителей уникальными снимками (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Команда космического телескопа NASA Hubble опубликовала два впечатляющих изображения из одного места, усеянного звездами. Это созвездие Золотой Рыбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

Каждое изображение, зафиксированное Hubble, является уникальным зрелищем и использует разные цвета, чтобы подчеркнуть различные части невидимой информации. Наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне (синий) и данные в ближнем ультрафиолетовом диапазоне (красный) позволяют астрофизикам и энтузиастам наблюдать тонкие сферы, называемые NASA "туманностями". Их, кстати, невозможно было бы увидеть человеческим глазом. Астрофизики считают, что они сделаны из диффузного газа и пыли от вспышек сверхновых.

"На обоих снимках также сияют разные звезды. Младшие включают ярко-голубые звезды, видимые справа от красного тонированного изображения. Согласно NASA, они "горят горячее и умирают более молодыми" по сравнению с красными звездами, видимыми на том же изображении", - говорится в сообщении.

Кроме того, космическое агентство сообщило, что присутствует около 200 красных гигантов. Они светятся красным, когда их внешние слои расширяются и охлаждаются, поскольку они уже достаточно состарились и синтезируют водород подальше от своих ядер.

"Звездное скопление NGC 1850 расположено примерно в 160 тысячах световых лет от Земли в небольшой галактике-спутнике Млечного Пути, известной как Большое Магелланово Облако. В 2021 году ученые обнаружили в этом шаровом скоплении черную дыру. Она появляется в черной дыре как удивительное пятно на ночном небе", - пишет Space.com.

На днях РБК-Украина сообщало, что ученые американского космического агентства NASA исследовали, когда на Марсе наступает зима и как выглядят снег, иней и лед на этой планете.

Недавно мы делились видео от NASA о том, как черная дыра поедает звезду, а еще раньше сообщали о том, что ученые обнаружили остатки галактического ядра Млечного Пути.

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