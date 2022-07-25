ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Hubble показал несколько галактик на одной фотографии

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 17:50
Hubble показал несколько галактик на одной фотографии Фото: Hubble показал несколько галактик на одной фотографии (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble сделал новую впечатляющую фотографию. Продемонстрировал одновременно несколько галактик на одном кадре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Европейское космическое агентство.

На фотографии можно увидеть активное галактическое ядро, которое частично закрывает другую галактику.

Отмечается, что классификацию галактик часто представляют как спиральные и эллиптические. Однако этот кадр демонстрирую сложную "паутину" имеющихся классификаций, включая галактики, которые содержат чрезвычайно яркие ядра в своих центрах, а также галактику, которую нельзя классифицировать как спиральную или же епілептичну.

Hubble показал несколько галактик на одной фотографии

Фото: Hubble показал несколько галактик на одной фотографии (esahubble.org)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп Hubble, который принадлежит NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

Тем временем телескоп NASA имени Джеймса Уэбба создал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодня

Читайте РБК-Украина в Google News
Hubble
NEWS
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине