Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Европейское космическое агентство .

На фотографии можно увидеть активное галактическое ядро, которое частично закрывает другую галактику.

Отмечается, что классификацию галактик часто представляют как спиральные и эллиптические. Однако этот кадр демонстрирую сложную "паутину" имеющихся классификаций, включая галактики, которые содержат чрезвычайно яркие ядра в своих центрах, а также галактику, которую нельзя классифицировать как спиральную или же епілептичну.

Фото: Hubble показал несколько галактик на одной фотографии (esahubble.org)