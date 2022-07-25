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Hubble показав декілька галактик на одній фотографії

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Понеділок 25 липня 2022 17:50
Hubble показав декілька галактик на одній фотографії Фото: Hubble показав декілька галактик на одній фотографії (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble зробив нову вражаючу фотографію. Продемонстрував одночасно декілька галактик на одному кадрі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Європейське космічне агентство.

На фотографії можна побачити активне галактичне ядро, яке частково закриває іншу галактику.

Зазначається, що класифікацію галактик часто представляють як спіральні та еліптичні. Однак цей кадр демонструю складну "павутину" наявних класифікацій, включаючи галактики, які містять надзвичайно яскраві ядра у своїх центрах, а також галактику, яку не можна класифікувати як спіральну або ж епілептичну.

Hubble показав декілька галактик на одній фотографії

Фото: Hubble показав декілька галактик на одній фотографії (esahubble.org)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

Тим часом телескоп NASA імені Джеймса Вебба створив найглибше і чітке інфрачервоне зображення далекого всесвіту на сьогодні

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