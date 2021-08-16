Hubble показал фотографию галактики в созвездии которое открыли в 18 веке

Принадлежащий NASA Телескоп Hubble поделился фотографией на которой продемонстрировал спиральную галактику, расположенную в созвездии Печь (Fornax). Участок небесной сферы открыли в 18 веке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.
Интересно то, что большинство созвездий названо в честь животных, или же божеств. Впрочем, "Fornax" переводится с латинского, как "Печь". Созвездие получило свое название от французского астронома Никола Луи де Лакайля, который родился в 1713 году.
Галактика NGC 1385, изображенная на кадре, впервые была обнаружена немецким астрономом Уильямом Гершелем 17 ноября 1784 году. Ее диаметр составляет почти 70 тысяч мировых лет.
"Изображение NGC 1385 было получено камерой Hubble Wide Field Camera 3 (WFC3), которую часто называют рабочей лошадкой Хаббла из-за ее надежности и универсальности", - отметила пресс-служба обсерватории.