Hubble показав фотографію галактики у сузір'ї яке відкрили в 18 столітті

Цікаво те, що більшість сузір’їв названо на честь тварин, або ж божеств. Втім, "Fornax" перекладається з латинської, як "Піч". Сузір’я отримало свою назву від французького астронома Нікола Луї де Лакайля, який народився у 1713 році.

Галактика NGC 1385, що зображена на кадрі, вперше була виявлена німецьким астрономом Вільямом Гершелем 17 листопада 1784 році. Її діаметр становить майже 70 тисяч світових років.

Фото: Hubble показав фотографію сузір'я Піч (esahubble.org)

"Зображення NGC 1385 було отримано камерою Hubble Wide Field Camera 3 (WFC3), яку часто називають робочою конячкою Хаббла через її надійність і універсальність", - відзначила пресслужба обсерваторії.