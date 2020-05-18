В Huawei заявляют, что бизнес компании неизбежно будет затронут из-за санкций США

Huawei хочет найти решение ситуации
Глава правления китайской технологической компании Huawei
Отметим, речь идет о
Напомним, на прошлой Министерство торговли США расширило полномочия в требовании лицензий на продажу полупроводников от Huawei, изготовленных с использованием американских технологий.
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео обвинил компанию в работе на Коммунистическую партию Китая.
"Huawei является ненадежным поставщиком и инструментом Коммунистической партии Китая, компания обязана выполнять ее приказы. Министерство юстиции обвиняет Huawei в воровстве американских технологий и помощи Ирану уклониться от санкций", - считает госсекретарь США.
После этого Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединенным Штатам необходимо прекратить "необоснованное подавление" компании Huawei.
"Китай будет твердо защищать законные права своих компаний", - заявили в МИД страны.
Автор: Максим Зайченко