В Huawei заявляют, что бизнес компании неизбежно будет затронут из-за санкций США

Глава правления китайской технологической компании Huawei

Отметим, речь идет о

Напомним, на прошлой Министерство торговли США расширило полномочия в требовании лицензий на продажу полупроводников от Huawei, изготовленных с использованием американских технологий.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео обвинил компанию в работе на Коммунистическую партию Китая.

"Huawei является ненадежным поставщиком и инструментом Коммунистической партии Китая, компания обязана выполнять ее приказы. Министерство юстиции обвиняет Huawei в воровстве американских технологий и помощи Ирану уклониться от санкций", - считает госсекретарь США.

После этого Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединенным Штатам необходимо прекратить "необоснованное подавление" компании Huawei.

"Китай будет твердо защищать законные права своих компаний", - заявили в МИД страны.