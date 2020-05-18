В Huawei заявляють, що бізнес компанії неминуче буде порушений через санкції США

Huawei хоче знайти вирішення ситуації
Голова правління китайської технологічної компанії Huawei
Відзначимо, що мова йде про
Нагадаємо, минулого Міністерство торгівлі США розширило повноваження у вимозі ліцензій на продаж напівпровідників від Huawei, виготовлених з використанням американських технологій.
Своєю чергою, держсекретар США Майк Помпео звинуватив компанію в роботі на Комуністичну партію Китаю.
"Huawei є ненадійним постачальником і інструментом Комуністичної партії Китаю, компанія зобов'язана виконувати її накази. Міністерство юстиції звинувачує Huawei в крадіжці американських технологій і допомозі Ірану в ухиленні від санкцій", - вважає держсекретар США.
Після цього Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Сполученим Штатам необхідно припинити "необґрунтоване придушення" компанії Huawei.
"Китай буде твердо захищати законні права своїх компаній", - заявили в МЗС країни.
Автор: Максим Зайченко