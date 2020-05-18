В Huawei заявляють, що бізнес компанії неминуче буде порушений через санкції США

Голова правління китайської технологічної компанії Huawei

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Нагадаємо, минулого Міністерство торгівлі США розширило повноваження у вимозі ліцензій на продаж напівпровідників від Huawei, виготовлених з використанням американських технологій.

Своєю чергою, держсекретар США Майк Помпео звинуватив компанію в роботі на Комуністичну партію Китаю.

"Huawei є ненадійним постачальником і інструментом Комуністичної партії Китаю, компанія зобов'язана виконувати її накази. Міністерство юстиції звинувачує Huawei в крадіжці американських технологій і допомозі Ірану в ухиленні від санкцій", - вважає держсекретар США.

Після цього Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Сполученим Штатам необхідно припинити "необґрунтоване придушення" компанії Huawei.

"Китай буде твердо захищати законні права своїх компаній", - заявили в МЗС країни.