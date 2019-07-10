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Монако первым в мире обеспечило полное покрытие 5G

Новости » Телеком & IT    10.07.2019 - 21:26
Монако первым в мире обеспечило полное покрытие 5G
Иллюстративное фото (computerworld.com)

Мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества

Монако стало первой в мире страной, полностью покрытой связью пятого поколения 5G. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Как сообщается, мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества. Это почти в два раза меньше, чем количество антенн для связи четвертого поколения (4G), установленных на территории государства.

Также в ближайшее время планируется установить новые антенны для удовлетворения потребностей и развития сети. Для обеспечения покрития сетью 5G использовалось оборудование китайской компании Huawei.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Германии запустили первые сети нового поколения 5G в Берлине и Бонне. До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии. Кроме того, в средине июня операторы мобильной связи в Германии заплатили выше 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта.

Также  в апреле Южная Корея стала первой страной в мире, которая повсеместно начала использовать сети 5G. Компании страны начали предлагать услуги 5G с 23:00 по местному времени 3 апреля.

Отметим, в феврале президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна должна стать технологическим лидером и подчеркнул необходимость скорейшего внедрения сетей 5G, а также 6G.  Также американский лидер заявил, что компании должны активизировать свои усилия или остаться позади.

В Германии запустили первые сети 5G
Новости Украины 5G (связь пятого поколения)Монако
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