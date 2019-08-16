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Huawei випустив перший смартфон з 5G

Новини » Телеком & IT    16.08.2019 - 16:44
Huawei випустив перший смартфон з 5G
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Планується випуск 5 млн одиниць Huawei Mate 20 X з підтримкою 5G

Компанія Huawei випустила у продаж перший комерційний мобільний телефон, який підтримує мережу 5G. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське видання People.

Смартфон Huawei Mate 20 X, який підтримує мережу 5G, надійшов у продаж вранці 16 серпня. Ця модель телефону стала першою, яка отримала ліцензію на мережеве обладнання для телекомунікаційних терміналів 5G. Також Mate 20 X підтримує обидва дворежимні телефони SA і NSA

За повідомленням компанії Huawei, станом на 15 серпня на нову модель смартфона кількість попередніх замовлень перевищила 1 млн, що перевершило ринкові очікування. В цілому прогнозується випуск 5 млн смартфонів цієї моделі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що першою країною в світі, яка повністю забезпечила покриття 5G, стало Монако. Місцевий мобільний оператор встановив 23 антени 5G, які покривають всі 2,6 кв. км території князівства.

Також повідомлялося, що Huawei приступив до розробки мережевого покриття стандарту 6G. Комерційний запуск мереж шостого покоління планується не раніше 2030 року.

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