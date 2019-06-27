В Huawei тесно сотрудничали с китайскими военными, - Bloomberg

Сотрудники телекоммуникационной компании Huawei в течение долгого времени работали над исследовательскими проектами в партнерстве с китайскими военными. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, они работали над рядом проектов. Проекты касались в том числе разработок технологий, позволяющих определять и классифицировать эмоции человека из видеороликов в интернете. Также, утверждает Bloomberg, эксперты Huawei совместно с сотрудниками китайского Оборонного научно-технического университета занимались разработкой спутниковых систем сбора изображений Земли и географических координат.

"За последние 10 лет работники Huawei объединили усилия с различными органами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) как минимум по 10 исследовательских проектов, охватывающих искусственный интеллект и радиосвязь", - указывает Bloomberg.

В Huawei опровергли эту информацию

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что глава китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в своих заявлениях искажает природу своих взаимоотношений с правительством Китая.

РБК-Украина писало, что 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации с целью защитить коммуникационные сети. Ранее в Вашингтоне Huawei неоднократно обвиняли в создании шпионского оборудования.