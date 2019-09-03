Huawei звинуватила уряд США в кібератаках

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Huawei стала центром напруженості у відносинах між США і Китаєм

Китайський технологічний гігант Huawei Technologies Co. стверджує, що американський уряд намагався проникнути у внутрішню мережу і вербувати співробітників. Про це повідомляє Bloomberg.

При цьому в компанії не уточнюють, звідки отримали подібну інформацію. Заява компанії підсилила напруженість у відносинах між Huawei й адміністрацією президента США Дональда Трампа.

"Він використовував всі наявні в його розпорядженні інструменти, включаючи як судові, так і адміністративні повноваження, а також безліч інших недобросовісних засобів, щоб порушити нормальну ділову діяльність Huawei та її партнерів", - сказали в компанії.

Інші заходи включали "погрози, примус і підбурювання співробітників Huawei виступати проти компанії".

Відзначимо, в Білому домі раніше звинуватили мережевого гіганта у допомозі Пекіну в шпигунстві, назвавши його загрозою національної безпеки і закликав інші країни обмежитися у використанні технологій Huawei. Вашингтон також вніс китайську компанію у чорний список, заборонивши їй купувати американські технології. 30 серпня The Wall Street Journal опублікував інформацію про розслідування Міністерством юстиції США ймовірної крадіжки патентів з боку Huawei. Компанія заперечує всі звинувачення.

Нагадаємо, днями Китай звинуватив деяких політиків США і Євросоюзу у втручанні в його внутрішні справи після коментарів про демонстрації в Гонконзі. Гонконзьке відділення МЗС Китаю назвало демонстрантів злочинцями і екстремістами і заявило, що їх підтримка рівносильна "схваленню і виправданню беззаконних і насильницьких дій".