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Google тестирует новую авторизацию в учетные записи

Новости » Телеком & IT    14.08.2019 - 16:01
Google тестирует новую авторизацию в учетные записи
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)

Пользователи сервисов смогут входить в свои аккаунты по отпечатку пальца

Американская компания Google проводит тесты над новой авторизацией в учетные записи пользователей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

Как сообщается, новые технологии безопасности превосходят пароли как по прочности, так и по удобству.

Пользователи сервисов компании Google смогут входить в свои аккаунты по отпечатку пальца.

Новая функция уже доступна для пользователей устройств Pixel и в ближайшие несколько дней станет доступна на всех смартфонах с операционной системой Android начиная с 7 версии.

Google подчеркивает, что отпечаток пальца не будет отправляться на серверы компании - его будут сохранять только на устройстве пользователя. На серверах будет только криптографическое подтверждение, что пользователь правильно отсканировал палец.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что американская компания Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской продукции Huawei. Huawei внесли в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Кроме того, компания Google разрешит пользователям Android выбирать браузеры и поисковики. В частности, компания создала отдельные лицензии для Google Play, браузера Chrome, и поиска для производителей смартфонов. Пользователи смогут устанавливать любое альтернативное приложение вместе с сервисами Google.

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