В Huawei готовы продать технологию 5G американской компании

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

До конца года Huawei планирует произвести 600 тыс. базовых станций 5G

Глава китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что готов продать лицензию на технологии сетей пятого поколения (5G) компании из США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Чжэнфэй, он готово продать лицензию на весь портфель технологий, в который входят дизайн чипов, оборудование и программный код.

Мы хотели бы предложить эксклюзивную лицензию одной западной компании. Это будет единственная компания, и я думаю, это должна быть компания из США", - сообщил глава Huawei.

Как заявил Чжэнфэй, компания должна быть из Америки, так как в Европе работают конкуренты Huawei, такие как Nokia Oyj и Ericsson AB.

"Huawei собирается производить 600 тыс. базовых станций в этом году и 1,5 миллиона из них в следующем. Компания может сделать это без американских комплектующих, но предпочла бы покупать у американских поставщиков", - сказал Чжэнфэй.

Напомним, китайская компания Huawei стала причиной экономической войны между США и Китаем. Американское правительство обвинило компанию в шпионаже для Пекина. В начале октября США и Китай должны возобновить торговые переговоры.