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В Huawei готові продати технологію 5G американській компанії

Новини » Телеком & IT    26.09.2019 - 18:12
В Huawei готові продати технологію 5G американській компанії
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

До кінця року Huawei планує створити 600 тис. базових станцій 5G

Глава китайської компанії Huawei Жень Чжэнфэй заявив, що готовий продати ліцензію на технології мереж п'ятого покоління (5G) компанії з США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами Чжэнфэй, він готовий продати ліцензію на весь портфель технологій, в який входять дизайн чіпів, обладнання та програмний код.

Ми хотіли б запропонувати ексклюзивну ліцензію однієї західної компанії. Це буде єдина компанія, і я думаю, це має бути компанія з США", - повідомив глава Huawei.

Як заявив Чжэнфэй, компанія повинна бути з Америки, так як в Європі працюють конкуренти Huawei, такі як Nokia Oyj і Ericsson AB.

"Huawei збирається виробляти 600 тис. базових станцій в цьому році і 1,5 мільйона з них у наступному. Компанія може зробити це без американських комплектуючих, але воліла б купувати в американських постачальників", - сказав Чжэнфэй.

Нагадаємо, китайська компанія Huawei стала причиною економічної війни між США і Китаєм. Американське уряд звинуватив компанію у шпигунстві для Пекіна. На початку жовтня США і Китай повинні відновити торговельні переговори.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиHuawei5G (зв'язок п'ятого покоління)
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