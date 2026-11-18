Офіційне "каяття" Хуанга та хвиля підтримки

У зверненні на платформі X Дженсен Хуанг визнав, що "не виправдав високих стандартів компанії, припустився серйозних помилок в особистому житті та створив проблеми для ради директорів".

Він підтвердив готовність повністю співпрацювати з незалежним внутрішнім розслідуванням.

Водночас ексглава NVIDIA підкреслив, що отримує численні прохання від працівників, клієнтів та партнерів "повернутися до управління у період гострих ринкових і геополітичних викликів".

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

Кампанія на підтримку засновника набула глобального масштабу. Петицію за його повернення вже підписали понад 180 тисяч осіб, включно з чинними працівниками техногіганта.

На захист Хуанга публічно виступили Ілон Маск, Дональд Трамп та керівник Epic Games Тім Свіні.

Впливові акціонери, зокрема Гевін Бейкер з Atreides Management та гендиректор Altimeter Capital Management Бред Герстнер, закликали не поспішати з пошуком заміни до з'ясування всіх обставин.

Цікаво, що у Тайвані найвищий хмарочос Тайбей 101 підсвітили написом про підтримку Хуанга.

Читайте більше: Криза Nvidia може змінити правила гри для глобального ШІ: під загрозою мільярдні інвестиції

Жорстка позиція ради директорів та новий контроль за Китаєм

Попри суспільний тиск та лояльність інвесторів, рада директорів NVIDIA демонструє непохитність. За даними обізнаних джерел, повернення Хуанга на посаду CEO наразі взагалі не розглядається.

Головний фокус керівництва зосереджений на перевірці можливих ризиків для національної безпеки США та збереженні корпоративних таємниць через роман колишнього керівника з імовірною китайською шпигункою.

Замість кадрових компромісів компанія створила при раді директорів спеціальний комітет із національної безпеки та експортного контролю. Новий орган посилить нагляд за діяльністю NVIDIA на китайському ринку.

До його складу увійшли:

Сюзанна Нора Джонсон (голова комітету) - колишня віцеголова банку Goldman Sachs;

Стівен Ніл - екс-партнер юридичної фірми Cooley LLP;

Джон Дабірі - професор аеронавтики та машинобудування Каліфорнійського технологічного інституту.

Президент США Дональд Трамп уже позитивно оцінив створення цього наглядового органу, назвавши "вдалим рішенням"" крок компанії у інтересах національної безпеки.