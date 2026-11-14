ua en ru
Сб, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Маск збирає підписи за відновлення голови Nvidia на посаді

03:45 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Маск збирає підписи за відновлення голови Nvidia на посаді Фото: глава SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Американський мільярдер Ілон Маск приєднався до кампанії за повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора Nvidia, який пішов у відставку на тлі скандалу із подружньою зрадою та можливими зв'язками його коханки з китайською розвідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Маск оголосив про свою підтримку у соціальній мережі X, де на нього підписано понад 240 млн користувачів. Він відреагував на публікацію про те, що співробітники Nvidia намагаються домогтися повернення Хуанга на керівну посаду.

"Існує петиція за поновлення Дженсена Хуанга на посаді, і я теж її підпишу", - написав мільярдер.

При цьому поки що невідомо, яку саме петицію мав на увазі Маск.

Співробітники Nvidia вимагають повернути Хуанга

Заклик Маска пролунав на тлі невдоволення частини співробітників Nvidia рішенням про звільнення Хуанга.

Як повідомило видання Wired, один із старших інженерів компанії ще до відставки керівника опублікував у внутрішньому розділі пропозицій Nvidia звернення до ради директорів.

Він закликав керівництво спочатку вислухати думку співробітників, перш ніж ухвалювати остаточне рішення.

На момент публікації матеріалу звернення зібрало понад 1600 коментарів. Більшість із них утримували підтримку Хуанга та заклики повернути його на посаду генерального директора.

Крім того, деякі співробітники надіслали електронні листи всьому колективу, вимагаючи від ради директорів пояснити обставини звільнення керівника.

Nvidia і голова ради директорів Харві Джонс не надали Wired коментарів щодо цих звернень.

Чому Хуанг пішов із Nvidia

12 листопада Nvidia офіційно оголосила про відставку Дженсена Хуанга з посад генерального директора, президента компанії та члена ради директорів. Він очолював компанію упродовж 33 років.

Виконувачем обов'язків генерального директора призначили фінансового директора Nvidia Колетт Крес. Вона керуватиме компанією до призначення постійного наступника.

Відставці Хуанга передував скандал довкола його особистого життя. Він зізнався у подружній зраді з жінкою, яку представники американської розвідувальної спільноти підозрюють у зв'язках із китайською розвідкою.

На тлі цих подій низка впливових представників технологічної галузі та американської політики публічно виступили на підтримку Хуанга. Серед них був президент США Дональд Трамп.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Илон Маск
Новини
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві
Аналітика
Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS