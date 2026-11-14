Маск збирає підписи за відновлення голови Nvidia на посаді

Американський мільярдер Ілон Маск приєднався до кампанії за повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора Nvidia, який пішов у відставку на тлі скандалу із подружньою зрадою та можливими зв'язками його коханки з китайською розвідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Маск оголосив про свою підтримку у соціальній мережі X, де на нього підписано понад 240 млн користувачів. Він відреагував на публікацію про те, що співробітники Nvidia намагаються домогтися повернення Хуанга на керівну посаду.

"Існує петиція за поновлення Дженсена Хуанга на посаді, і я теж її підпишу", - написав мільярдер.

При цьому поки що невідомо, яку саме петицію мав на увазі Маск.

Співробітники Nvidia вимагають повернути Хуанга

Заклик Маска пролунав на тлі невдоволення частини співробітників Nvidia рішенням про звільнення Хуанга.

Як повідомило видання Wired, один із старших інженерів компанії ще до відставки керівника опублікував у внутрішньому розділі пропозицій Nvidia звернення до ради директорів.

Він закликав керівництво спочатку вислухати думку співробітників, перш ніж ухвалювати остаточне рішення.

На момент публікації матеріалу звернення зібрало понад 1600 коментарів. Більшість із них утримували підтримку Хуанга та заклики повернути його на посаду генерального директора.

Крім того, деякі співробітники надіслали електронні листи всьому колективу, вимагаючи від ради директорів пояснити обставини звільнення керівника.

Nvidia і голова ради директорів Харві Джонс не надали Wired коментарів щодо цих звернень.