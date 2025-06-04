Хто змінить Драпатого? Зеленський відповів, чи є кандидат

Звільнення Драпатого

Нагадаємо, вчора, 3 червня, президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Драпатий сам подав заяву на звільнення після того, як росіяни вдарили по полігону Сухопутних військ, унаслідок чого були загиблі та поранені.

При цьому іншим указом глава української держави призначив Драпатого командувачем Об'єднаних сил.

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умеров, новий командувач Сухопутних військ зосередиться тільки "на питаннях генерації наших сил рекрутингу, мобілізації, підготовці військових".

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