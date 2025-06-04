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Хто змінить Драпатого? Зеленський відповів, чи є кандидат

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський ще думає над кандидатурою на посаду командувача Сухопутних військ після звільнення Михайла Драпатого.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

У глави держави запитали, чи визначився він із кандидатурою на посаду командувача Сухопутних військ.

"Не визначився", - коротко відповів він.

Звільнення Драпатого

Нагадаємо, вчора, 3 червня, президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Драпатий сам подав заяву на звільнення після того, як росіяни вдарили по полігону Сухопутних військ, унаслідок чого були загиблі та поранені.

При цьому іншим указом глава української держави призначив Драпатого командувачем Об'єднаних сил.

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умеров, новий командувач Сухопутних військ зосередиться тільки "на питаннях генерації наших сил рекрутингу, мобілізації, підготовці військових".

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні