Кто сменит Драпатого? Зеленский ответил, есть ли кандидат

Увольнение Драпатого

Напомним, вчера, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Драпатый сам подал заявление на увольнение после того, как россияне ударили по полигону Сухопутных войск, в результате чего были погибшие и раненые.

При этом другим указом глава украинского государства назначил Драпатого командующим Объединенных сил.

Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, новый командующий Сухопутных войск сосредоточится только "на вопросах генерации наших сил рекрутинга, мобилизации, подготовке военных".

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