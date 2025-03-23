Хто зіграє з Бельгією: офіційна заявка збірної України

Матч Бельгія – Україна відбудеться 23 березня у бельгійському Генку. Поєдинок на стадіоні "Лумінус Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Перша зустріч команд завершилась на користь українців з рахунком – 3:1. Переможець двоматчевого протистояння в наступному розіграші турніру гратиме в елітній Лізі А.

До заявки на матч-відповідь увійшли 23 футболісти – всі, хто є у розпорядженні штабу Сергія Реброва. У порівнянні з першим поєдинком до списку повернулись форвард італійської "Роми" Артем Довбик за захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондар, які пропустили стартову гру через вірусну хворобу та травму відповідно.

Натомість відсутні праві захисники Юхим Конопля та Олексій Сич, які травмувалися у першому матчі.

Список футболістів збірної України:

Воротарі:

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

Микола Матвієнко ("Шахтар")

Валерій Бондар ("Шахтар")

Богдан Михайліченко ("Полісся")

Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)

Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),

Олександр Сваток ("Остін", США)

Півзахисники:

Микола Шапаренко ("Динамо")

Віталій Буяльський ("Динамо")

Андрій Ярмоленко ("Динамо")

Георгій Судаков ("Шахтар")

Єгор Назарина ("Шахтар")

Олексій Гуцуляк ("Полісся")

Олександр Назаренко ("Полісся")

Іван Калюжний ("Олександрія")

Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)

Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники: