Кто сыграет с Бельгией: официальная заявка сборной Украины

Матч Бельгия - Украина состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.

В заявку на ответный матч вошли 23 футболиста - все, кто есть в распоряжении штаба Сергея Реброва. По сравнению с первым поединком в список вернулись форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик и защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь, которые пропустили стартовую игру из-за вирусной болезни и травмы соответственно.

В то же время отсутствуют правые защитники Ефим Конопля и Алексей Сыч, которые травмировались в первом матче.

Список футболистов сборной Украины:

Вратари:

Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

Николай Матвиенко ("Шахтер")

Валерий Бондарь ("Шахтер")

Богдан Михайличенко ("Полесье")

Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)

Илья Забарный ("Борнмут", Англия),

Александр Сваток ("Остин", США)

Полузащитники:

Николай Шапаренко ("Динамо")

Виталий Буяльский ("Динамо")

Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Георгий Судаков ("Шахтер")

Егор Назарина ("Шахтер")

Алексей Гуцуляк ("Полесье")

Александр Назаренко ("Полесье")

Иван Калюжный ("Александрия")

Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие: