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Кто сыграет с Бельгией: официальная заявка сборной Украины

Фото: Перед ответным матчем "сине-желтые" имеют преимущество в два мяча (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Тренерский штаб сборной Украины объявил официальную заявку на сегодняшний матч против команды Бельгии в плей-офф Лиги наций УЕФА.

Матч Бельгия - Украина состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.

В заявку на ответный матч вошли 23 футболиста - все, кто есть в распоряжении штаба Сергея Реброва. По сравнению с первым поединком в список вернулись форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик и защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь, которые пропустили стартовую игру из-за вирусной болезни и травмы соответственно.

В то же время отсутствуют правые защитники Ефим Конопля и Алексей Сыч, которые травмировались в первом матче.

Список футболистов сборной Украины:

Вратари:

  • Андрей Лунин ("Реал", Испания)
  • Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
  • Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

  • Николай Матвиенко ("Шахтер")
  • Валерий Бондарь ("Шахтер")
  • Богдан Михайличенко ("Полесье")
  • Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)
  • Илья Забарный ("Борнмут", Англия),
  • Александр Сваток ("Остин", США)

Полузащитники:

  • Николай Шапаренко ("Динамо")
  • Виталий Буяльский ("Динамо")
  • Андрей Ярмоленко ("Динамо")
  • Георгий Судаков ("Шахтер")
  • Егор Назарина ("Шахтер")
  • Алексей Гуцуляк ("Полесье")
  • Александр Назаренко ("Полесье")
  • Иван Калюжный ("Александрия")
  • Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
  • Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие:

  • Артем Довбик ("Рома", Италия)
  • Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

 

Ранее Transfermarkt обновил цены на футболистов УПЛ.

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