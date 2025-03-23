Кто сыграет с Бельгией: официальная заявка сборной Украины

Тренерский штаб сборной Украины объявил официальную заявку на сегодняшний матч против команды Бельгии в плей-офф Лиги наций УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Матч Бельгия - Украина состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.
Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.
В заявку на ответный матч вошли 23 футболиста - все, кто есть в распоряжении штаба Сергея Реброва. По сравнению с первым поединком в список вернулись форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик и защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь, которые пропустили стартовую игру из-за вирусной болезни и травмы соответственно.
В то же время отсутствуют правые защитники Ефим Конопля и Алексей Сыч, которые травмировались в первом матче.
Список футболистов сборной Украины:
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
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