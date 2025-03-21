Хто найдорожчий в Україні: Transfermarkt оновив ціни на футболістів УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt .

Переоцінка сталася після відновлення чемпіонату української Прем'єр-ліги та закриття 11 березня зимового трансферного вікна.

Найбільш вражаюче зростання показав бразильський новобранець "Шахтаря" Аліссон Сантана: його ціна зросла більш ніж удвічі, з 4,5 до 10-ти мільйонів євро. У трійці лідерів за приростом також опинилися Кауан Еліас ("Шахтар") і Володимир Бражко ("Динамо") – вартість обох зросла з 9 до 12-ти мільйонів євро.

Але абсолютний рекорд встановив ще один новоспечений "гірник" – Дієго Арройо. Цінник на болівійця збільшилася у 20 разів – із 25 тисяч євро до пів мільйона.

Експерти відзначають, що таке зростання вартості новачків "Шахтаря" пояснюється розривом між фактичними трансферними сумами та їхніми попередніми оцінками на ринку.

Між тим, найціннішим футболістом УПЛ залишається півзахисник "Шахтаря" і збірної України Георгій Судаков. Хоча ціна на нього й не змінилась, його 32 мільйони євро – це майже вдвічі більше, ніж вартість найближчого переслідувача. Таким є одноклубник Судакова – Микола Матвієнко, який коштує 18 мільйонів.

Цікаво також, що в топ-25 найдорожчих гравців української першості – 24 представляють "Шахтар" та "Динамо". Тут співвідношення – 14:10 на користь "гірників", та й місця футболісти чинного чемпіона посідають вищі. І лише на 25-му рядку скромно примостився представник третього клубу – Ілля Квасниця з "Карпат". Вінгера "левів" німецький портал оцінює у три мільйони євро.

Топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ за версією Transfermarkt:

Георгій Судаков ("Шахтар") – 32 мільйони євро Микола Матвієнко ("Шахтар") – 18 Володимир Бражко ("Динамо") – 12 Кауан Еліас ("Шахтар") – 12 Кевін ("Шахтар") – 12 Владислав Ванат ("Динамо") – 11 Микола Шапаренко ("Динамо") – 10 Аліссон ("Шахтар") – 10 Артем Бондаренко ("Шахтар") – 10 Марлон Гомес ("Шахтар") – 10

Що таке Transfermarkt

Transfermarkt – це німецький футбольний статистичний портал, який містить інформацію про розклад та результати матчів, а також трансферні новини та вартість гравців.

Незважаючи на те, що дані про вартість гравців носить оціночний характер, дослідники з німецького Центру економічної ефективності виявили їх здебільшого точними.