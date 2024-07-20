Хто зі спортивних зірок їде у Париж: склад збірної України на Олімпіаді-2024

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Українська команда на Олімпіаді. Головне

Національний олімпійський комітет (НОК) затвердив склад офіційної делегації України на Олімпіаді-2024, яка відбудеться з 26 липня по 11 серпня. До Парижу всього їдуть 297 осіб.

Це не тільки спортсмени, але й тренери та допоміжний персонал, зокрема:

140 атлетів та атлеток;

12 спаринг-партнерів та альтернативних спортсменів;

95 тренерів;

24 лікарів, масажистів та інших фахівців;

4 водіїв;

16 членів штабу національної збірної команди України;

6 спеціалістів з адміністративно-технічного та екіпірувального забезпечення.

Президент НОК Вадим Гутцайт заявив, що кількість спортсменів на ХХХІІІ Олімпійських іграх (ОІ) буде найменшою за всю історію участі України у змаганнях. До цього найнижчим показником було 155 спортсменів – на минулій літній Олімпіаді в Токіо.

Водночас Гутцайт наголосив, що українські атлети будуть представлені у більшості дисциплін олімпійської програми. 123 ліцензії отримано у 26 з 32 видів спорту.

Національна футбольна збірна виступить на ОІ вперше за роки незалежності. Також українці змагатимуться в дебютному виді спорту Ігор-2024 – брейк-дансі.

Повний список атлетів збірної та видів спорту

НОК сформував склад національної збірної за поданням національних федерацій з олімпійських видів спорту та відповідно до кваліфікаційних вимог.

Найбільше українських спортсменів буде представлено у змаганнях з легкої атлетики (25), футболу (18), а також у стрибках у воду, веслуванні та боротьбі (по 9).

Бадмінтон: Поліна Бугрова

Бокс: Айдер Абдураїмов, Дмитро Ловчинський, Олександр Хижняк

Боротьба: Аліна Грушина, Юрій Ідзінський, Ірина Коляденко, Оксана Лівач, Василь Михайлов, Муразі Мчедлідзе, Тетяна Сова (вільна боротьба), Жан Беленюк, Парвіз Насібов (греко-римська боротьба)

Брейкінг (брейк-данс): Катерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнєцов

Важка атлетика: Каміла Конотоп

Велоспорт: Яна Беломоїна, Юлія Бірюкова, Олександр Гудима, Анатолій Будяк

Веслувальний слалом: Вікторія Ус

Веслування академічне: Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Станіслав Ковальов, Анастасія Коженкова, Ігор Хмара

Веслування на байдарках і каное: Павло Алтухов, Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Марія Повх, Анастасія Рибачок, Іван Семикін, Ігор Трунов

Спортивна гімнастика: Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Анна Лащевська, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний

Художня гімнастика: Діана Баєва, Марія Височанська, Аліна Мельник, Таїсія Онофрійчук, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна

Дзюдо: Дар'я Білодід, Христина Гоман, Єлизавета Литвиненко, Дільшот Халматов, Богдан Ядов

Легка атлетика: Іван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Віталій Бутрим, Ірина Геращенко, Ігор Главан, Данило Даниленко, Олег Дорощук, Ірина Климець, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михайло Кохан, Владислав Лавський, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Тетяна Мельник, Людмила Оляновська, Олександр Погорілко, Андрій Проценко, Анна Рижикова, Марія Сахарук, Олена Собчук, Вікторія Ткачук, Артур Фельфнер, Ганна Шевчук, Мар'яна Шостак

Плавання: Владислав Бухов, Олександр Желтяков, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ніка Шарафутдінова

Синхронне плавання: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва

Скелелазіння: Ярослав Ткач, Євгенія Казбекова

Стрибки у воду: Ксенія Байло, Кіріл Болюх, Марк Гриценко, Вікторія Кесарь, Олег Колодій, Данило Коновалов, Софія Лискун, Анна Письменська, Олексій Середа

Стрільба з лука: Вероніка Марченко, Михайло Усач

Кульова стрільба: Віктор Баньків, Максим Городинець, Павло Коростильов, Олена Костевич, Сергій Куліш

Стендова стрільба: Ірина Маловічко

Сучасне п'ятиборство: Олександр Товкай, Владислав Чекан, Валерія Перемикіна

Теніс: Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська

Настільний теніс: Соломія Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцька

Фехтування: Джоан Фейбі Бежура, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олена Кривицька, Ольга Харлан, Влада Харькова

Футбол: Арсеній Батагов, Максим Брагару, Владислав Велетень, Георгій Єрмаков, Дмитро Криськів, Ілля Крупський, Ігор Краснопір, Олександр Мартинюк, Микола Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинський, Володимир Салюк, Данило Сікан, Олексій Сич, Максим Таловєров, Олег Федор, Кіріл Фесюн, Максим Хлань. Головний тренер футбольної команди – Руслан Ротань.

Фото: футбольна збірна України на Олімпіаді-2024 (facebook.com/uafukraine)

Олімпійські зірки з України. Хто їде в Париж за новими медалями

Більшість з учасників майбутніх Ігор у Парижі ще не мають олімпійських нагород. Проте до складу збірної України увійшли також справжні зірки спорту, у скарбничці яких є медалі з однієї або навіть кількох попередніх Олімпіад.

Фехтувальниця Ольга Харлан їде на Олімпійські ігри вчетверте. У її скарбничці командне "золото" у 2008 та "срібло" у 2016, бронзові медалі Ігор 2012 та 2016 в особистому заліку. На Олімпіаду в Парижі Харлан допустили попри дискваліфікацію на чемпіонаті світу в Італії, коли українська спортсменка відмовилася потиснути руку росіянці.

Жан Беленюк представлятиме Україну у греко-римській боротьбі та спробує повторити успіх минулої Олімпіади в Токіо, де він став абсолютним переможцем із "золотом". Також Беленюк змагався на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро (виборов для України "срібло").

Фото: олімпійський чемпіон Ігор у Токіо Жан Беленюк їде на Олімпіаду в Париж (Getty Images)

Гімнаст Олег Верняєв після перерви вертається до Олімпійських змагань. Він не брав участі в Іграх у Токіо через дискваліфікацію, пов'язану із судовою справою щодо допінгових проб. Верняєв є призером Олімпіади-2016 у Ріо ("золото" у змаганнях на паралельних брусах, та "срібло" в індивідуальному заліку).

Олена Костевич вперше виступила на Олімпіаді 20 років тому, і загалом брала участь у п'яти Іграх. Афіни-2004 принесли на той момент 19-річній спортсменці "золото" у стрільбі з пневматичного пістолета. Згодом Костевич здобула дві бронзові медалі у Лондоні у 2012 році (стрільба з 10 й 25 метрів) На Іграх-2020 у Токіо отримала бронзу у стрільбі мікст на 10 метрів з Олегом Омельчуком.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх їде на Ігри в Париж після нещодавнього тріумфу. Українці вдалося побити світовий рекорд у стрибках у висоту, який тримався 37 років. Магучіх досягла результату 2,1 м. Повторення цього стрибка на Олімпіаді-2024, цілком можливо, принесе їй "золото". На минулих Іграх у Токіо Ярослава Магучіх взяла "бронзу", стрибнувши на 2 м, а "золото" дісталося тоді росіянці Марії Ласіцкене (результат 2,04 м).

Фото: Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Ігор у Токіо (Getty Images)

Дзюдоїстка Дар'я Білодід спробує перевершити успіх Олімпіади в Токіо-2020, де вона виборола бронзову медаль у ваговій категорії 48 кг. На Іграх у Парижі Білодід виступатиме у вазі до 57 кг та у статусі чемпіонки Європи з дзюдо 2024 року.

Олімпійські чемпіонки Ігор-2012 у Лондоні з академічного веслування Наталія Довгодько та Анастасія Коженкова їдуть в Париж, щоб повторити свій успіх. Спортсменки виступлять у квартеті з Дариною Верхогляд та Катериною Дудченко.

Третя ракетка світу 2017-2019, багаторазова переможниця турнірів WTA Еліна Світоліна братиме участь в Олімпіаді вдруге. Раніше українська зірка великого тенісу здобула "бронзу" на Іграх у Японії 2020 року.

Плавець Михайло Романчук увійшов до складу української збірної також вдруге. На ОІ в Токіо він здобув "бронзу" на дистанції 800 м вільним стилем та "срібло" на дистанції 1500 м.

Фото: Михайло Романчук на ОІ в Японії (facebook.com/olympicua)

Людмилі Лузан (веслування на каное) у скарбничці не вистачає лише олімпійського "золота". На літній Олімпіаді-2020 спортсменка здобула бронзову медаль в одиночному запливі на 200 м і срібну нагороду в каное-двійці разом із Анастасією Четверіковою. Тому Франція буде шансом для Лузан стати абсолютною олімпійською чемпіонкою.

Боксер Олександр Хижняк (вагова категорія 80 кг) кваліфікувався на Олімпійські ігри вдруге. Минула Олімпіада принесла спортсмену "срібло".

Парвіз Насібов братиме участь у змаганнях Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби у ваговій категорії 67 кг. Він вже становився олімпійським призером на Іграх у Токіо, де взяв "срібло".

Фото: Парвіз Насібов вдруге їде на Олімпіаду від України (Getty Images)

Ірина Коляденко у Парижі виступатиме у вільній боротьбі в категорії 62 кг. Українська спортсменка є триразовою переможницею чемпіонатів Європи та здобула "бронзу" 4 роки тому на Іграх у Токіо.

На змаганнях з синхронного плавання у дуетній програмі Україну представлятимуть сестри-близнючки Марина та Владислава Алексіїви. Спортсменки є чемпіонками Європейських ігор 2023 року, чемпіонками Європи та срібними призерками світового чемпіонату 2022 року. На Олімпіаді в Токіо сестри здобули "бронзу" для України у груповому заліку.

Гімнаст Ігор Радівілов братиме участь у програмі зі стрибків на Олімпіаді-2024. Спортсмен вже є "бронзовим" медалістом ОІ-2012 в Лондоні в опорному стрибку. На його честь було названо один з елементів вправ у чоловічих змаганнях з гімнастики – опорний стрибок The Radivilov. Ігор Радівілов займав призові місця на чемпіонатах Європи та Кубках світу, також змагався на Іграх в Токіо (7 місце у командній першості).

При підготовці матеріалу використовувалися: дані порталу НОК України, заява очільника НОК Вадима Гутцайта, офіційний портал Олімпійських ігор у Франції, Wikipedia.