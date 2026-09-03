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Кто мешает Турции помогать с возвращением украинцев из плена: объяснение посла

09:51 03.09.2026 Чт
2 мин
Анкара могла бы сделать гораздо больше, если бы не серьезные препятствия в этом вопросе
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
Кто мешает Турции помогать с возвращением украинцев из плена: объяснение посла Фото: посол Украины в Турции Нариман Джелял (РБК-Украина)
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Турция много раз способствовала освобождению украинских граждан из российского плена - как военных, так и гражданских. Однако многие ее инициативы блокирует другая страна.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял.

"В частности, моя собственная история свидетельствует об активной роли непосредственно президента Эрдогана", - отметил посол.

Что важно понимать, Нариман Джелял в 2021-2024 годах находился в российском плену и был освобожден при посредничестве Турции.

По его убеждению, прогресс в вопросе обмена пленными между Украиной и РФ зависит именно от переговоров.

Джелял подчеркнул, что у посольства есть с Анкарой прямые и регулярные контакты на соответствующем уровне.

Так, турецкие власти помогают Киеву передавать Москве определенные предложения.

Однако главным препятствием для Украины и Турции в этом вопросе остается позиция России.

"Например, мы предлагали, чтобы турецкий омбудсмен совершил визиты в места содержания наших военных или гражданских. Хотя бы тех, кто находится в тяжелом состоянии, - больных, пожилых людей, женщин. Турецкая сторона готова действовать. Но эти предложения постоянно встречают "нет" с российской стороны", - рассказал Джелял.

По его словам, Украина активно пытается организовать встречи представителей турецких властей с родственниками пленных и политических заключенных. Иногда это происходит непублично.

"Очень показательно и то, что в Турции возможны и публичные мероприятия с участием родственников военнопленных. Например, как в День Независимости Украины", - подчеркнул посол.

Кстати, Джелял рассказал, как Анкара относится к паузе в переговорах между Украиной и РФ.

Кроме того, он предупредил, что свободная торговля с Турцией несет украинскому бизнесу возможности и вызовы.

Также посол объяснил, кто может сыграть ключевую роль в прекращении атак в Черном море.

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