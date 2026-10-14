Хто міг організувати атаку на "Північні потоки"

За словами журналістів, вони поспілкували з людьми, яких підозрюють в організації підриву російських газопроводів. Останні нібито не приховують, що це їхніх рук справа та навіть пишаються тим, що зробили.

Шрем та Тіле стверджують, що йдеться про:

Василя Бурбу - колишнього главу ГУР України;

Романа Червінського - колишнього українського розвідника;

Сергія Кузнєцова - колишнього українського розвідника, який нібито керував диверсійною групою в Балтійському морі та координував напад.

Тобто, згідно з даними журналістів, підрив організували та провели громадяни України. Попри це, вони жодним чином не були пов'язані з президентом Володимиром Зеленським - він не наказував знищити "Північні потоки".

"Ці замовники були вороже налаштовані до Зеленського. Вони вже мали значні конфлікти з його урядом ще до війни, оскільки проводили операції з власної ініціативи. Важко уявити, що Зеленський замовив би такий напад саме цим людям", - наголошує Шрем.

Що також цікаво, про намір провести таку операцію знав тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він, мовляв, навіть дав свою згоду.

ЦРУ знало про планування операції

Як вдалося дізнатися розслідувачам, план підриву російських газогонів був розроблений ще в 2019 році, хоча його втілили в життя аж у 2022 році.

ЦРУ, яке з 2014 року мало тісні контакти з українською розвідкою, знало про намір знищити "Північні потоки", як тільки з'явилася така ідея.

"ЦРУ було обізнане з планом на ранній стадії. Спочатку його місцеві співробітники не мали заперечень. Вони навіть пропонували фінансову підтримку. Ситуація змінилася, коли голландська розвідувальна служба також дізналася про плани нападу. ЦРУ, очевидно, побоювалося, що його контакти з організаторами можуть бути викриті", - припускає Шрем.