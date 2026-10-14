Кто мог организовать атаку на "Северные потоки"

По словам журналистов, они пообщались с людьми, которых подозревают в организации подрыва российских газопроводов. Те, по всей видимости, не скрывают своей причастности к операции и даже гордятся содеянным.

Шрем и Тиле утверждают, что речь идет о:

Василии Бурбе - бывшем главе ГУР Украины;

Романе Червинском - бывшем украинском разведчике;

Сергее Кузнецове - бывшем украинском разведчике, который, предположительно, руководил диверсионной группой в Балтийском море и координировал нападение.

Таким образом, по данным журналистов, подрыв организовали и осуществили граждане Украины. При этом они никак не были связаны с президентом Владимиром Зеленским: он не отдавал приказа уничтожить "Северные потоки".

"Эти заказчики были враждебно настроены к Зеленскому. У них были конфликты с его правительством еще до войны, поскольку они проводили операции по собственной инициативе. Трудно представить, что Зеленский заказал бы такое нападение именно этим людям", - отмечает Шрем.

Примечательно и то, что о намерении провести такую операцию знал тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам журналистов, он даже дал свое согласие.

ЦРУ знало о подготовке операции

Как выяснили расследователи, план подрыва газопроводов был разработан еще в 2019 году, однако осуществили его в 2022 году.

ЦРУ, которое с 2014 года поддерживало тесные контакты с украинской разведкой, узнало о намерении уничтожить "Северные потоки" на раннем этапе, как только возникла такая идея.

"ЦРУ было осведомлено о плане на ранней стадии. Сначала у его местных сотрудников не было возражений. Они даже предлагали финансовую поддержку. Ситуация изменилась, когда голландская разведывательная служба также узнала о планах нападения. ЦРУ, очевидно, опасалось, что его контакты с организаторами могут быть разоблачены", - предполагает Шрем.