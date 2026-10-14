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Кто помешал ЦРУ присоединиться к подрыву "Северных потоков": данные СМИ

11:47 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ЦРУ поддержало идею подрыва "Северных потоков" (Getty Images)

Центральное разведывательное управление США знало о плане подрыва российских газопроводов "Северный поток" еще на начальном этапе его подготовки. Более того, ЦРУ даже хотело финансово поддержать операцию.

Об этом идет речь в книге журналистов-расследователей Оливера Шрема и Ульриха Тиле "Взрыв", сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Кто мог организовать атаку на "Северные потоки"

По словам журналистов, они пообщались с людьми, которых подозревают в организации подрыва российских газопроводов. Те, по всей видимости, не скрывают своей причастности к операции и даже гордятся содеянным.

Шрем и Тиле утверждают, что речь идет о:

  • Василии Бурбе - бывшем главе ГУР Украины;
  • Романе Червинском - бывшем украинском разведчике;
  • Сергее Кузнецове - бывшем украинском разведчике, который, предположительно, руководил диверсионной группой в Балтийском море и координировал нападение.

Таким образом, по данным журналистов, подрыв организовали и осуществили граждане Украины. При этом они никак не были связаны с президентом Владимиром Зеленским: он не отдавал приказа уничтожить "Северные потоки".

"Эти заказчики были враждебно настроены к Зеленскому. У них были конфликты с его правительством еще до войны, поскольку они проводили операции по собственной инициативе. Трудно представить, что Зеленский заказал бы такое нападение именно этим людям", - отмечает Шрем.

Примечательно и то, что о намерении провести такую операцию знал тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам журналистов, он даже дал свое согласие.

ЦРУ знало о подготовке операции

Как выяснили расследователи, план подрыва газопроводов был разработан еще в 2019 году, однако осуществили его в 2022 году.

ЦРУ, которое с 2014 года поддерживало тесные контакты с украинской разведкой, узнало о намерении уничтожить "Северные потоки" на раннем этапе, как только возникла такая идея.

"ЦРУ было осведомлено о плане на ранней стадии. Сначала у его местных сотрудников не было возражений. Они даже предлагали финансовую поддержку. Ситуация изменилась, когда голландская разведывательная служба также узнала о планах нападения. ЦРУ, очевидно, опасалось, что его контакты с организаторами могут быть разоблачены", - предполагает Шрем.

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