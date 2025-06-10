Ферстаппен піде з Формули-1 вже цього року. Але є одна умова
Нідерландський гонщик Макс Ферстаппен, який прагне здобути п'ятий поспіль титул чемпіона світу у Формулі-1, може завершити кар'єру вже наприкінці цього сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал журналіста Лукаса Стюарта.
Сенсаційна заява механіка
Несподівану новину повідомив колишній механік команди "Ред Булл" Калум Ніколас. Він заявив:
"Я думаю, Макс виграє чемпіонат цього року, а потім завершить кар’єру".
Ця заява пролунала на тлі того, що наразі Ферстаппен займає лише третє місце у загальному заліку, програючи лідеру – австралійцю Оскару Піастрі з "Макларена" 49 очок.
Незважаючи на це, Ніколас упевнений у своєму прогнозі:
"Не ставити на Макса – це божевілля. Він не просто талановитий – він здатен на все. Я бачив, як він виріс у гонщика, який робить усе бездоганно".
Болід Ферстаппена на Гран-прі Монако (instagram.com/maxverstappen1)
Під загрозою – контракт до 2028 року
Ферстаппен має чинний контракт із "Ред Булл" до 2028 року. Водночас угода містить спеціальні пункти про достроковий відхід. За інформацією зсередини команди, нідерландець уже натякав керівництву, що може переглянути свої плани залежно від змін регламенту, які набудуть чинності наступного року.
Втім, близьке оточення гонщика припускає, що якщо Ферстаппен і залишить "Ред Булл", то лише заради переходу до іншої топ-команди – зокрема, можливі варіанти із "Мерседес" або "Астон Мартін".
Хто такий Макс Ферстаппен
27-річний нідерландський гонщик, уродженець бельгійської провінції Лімбург. Син пілота Формули-1 у 1990-х Йоса Ферстаппена.
Потрапив до молодіжної команди "Ред Булл" у 2014 році та відразу став тест-пілотом резервної команди – "Торо Россо". На рівні Ф-1 дебютував у сезоні-2015 та набрав 49 очок для другої команди "червоних биків". Посеред сезону-2016 перебрався в "Ред Булл" і здобув дебютну перемогу.
Чотириразовий чемпіон світу (2021, 2022, 2023, 2024). Рекордсмен за кількістю перемог у одному сезоні (19) та за кількістю виграних поспіль Гран-прі (10). Обидва досягнення встановлені у сезоні-2023. Найбільш високооплачуваний гонщик Формули-1 з річним контрактом у 75 млн доларів.
Загалом у Ф-1 провів 218 гонок, у яких здобув 65 перемог та 116 разів зійшов на подіум.
Раніше Ферстаппен публічно вибачився за інцидент з Расселом на Гран-прі Іспанії.
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