Хто замінить Дюбуа? Бій за титул IBF скасований

Бій був запланований на 22 лютого в аравійському Ер-Ріяді.

Спочатку журнал The Ring повідомив, що Дюбуа захворів і проходить лікарський огляд, за результатами якого буде ухвалено остаточне рішення про поєдинок. Потім з'явилась інформація, що Дюбуа знявся з бою через вірусну інфекцію.

Ще до остаточного рішення Дюбуа організатори стали шукати варіанти на заміну британцю. Вони терміново вийшли на зв'язок з представниками таких боксерів:

екс-чемпіон світу у важкій і другій важкій вазі британець Лоуренс Околі (21-1, 16 КО)

(21-1, 16 КО) чемпіон Англії Девід Аделейе (13-1, 12 КО)

(13-1, 12 КО) уродженець РФ, який виступає за Францію Мурад Алієв (13-0, 10 КО)

Звісно, бій втратить статус титульного. Зараз мова йде лише про порятунок боксерського вечора, другий поєдинок якого зривається через хворобу одного з учасників. Раніше вибув американець Флойд Скофілд, який мав провести поєдинок з Шакуром Стівенсоном у легкій вазі.

Дюбуа став чемпіоном IBF торік після добровільної відмови від поясу українця Олександра Усика. Він отримав титул без бою, як володар звання "тимчасового чемпіона". У вересні провів успішний захист проти співвітчизника Ентоні Джошуа, нокаутувавши його в п'ятому раунді.

Паркер є "тимчасовим чемпіоном" WBO. В двох останніх поєдинках він взяв гору над топовими суперниками – американцем Деонтеєм Вайлдером і Чжан Чжілеєм з Китаю.