Кейшон після Берінчика націлився на іншого українця

Американець Кейшон Девіс, який відібрав пояс чемпіона світу WBO в легкій вазі у Дениса Берінчика, прагне зустрічі зі ще одним українським чемпіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YSM Sports Media .

Про майбутніх суперників Кейшона розповів його тренер Браян Макінтайр.

Він вкрай позитивно оцінює шанси підопічного в можливому поєдинку проти співвітчизника і володаря титулу WBA Джервонти Девіса. Але ще більше хотів би побачити Кейшона в поєдинку проти чемпіона IBF – українця Василя Ломаченка.

"Я думаю, Кейшон здолає Джервонту в останніх раундах через стиль ведення бою, – вважає тренер. – А взагалі я думаю, що чудовим суперником для нього був би Ломаченко. Це було б трохи складно, тому що у Ломаченка теж відмінний інструментарій. Але я вважаю, що Кейшон добереться до нього швидше, ніж Ломаченко добереться до Кейшона".

25-річний Кейшон Девіс здобув титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі, здолавши в ніч на 15 лютого володаря поясу – 36-річного українця Дениса Берінчика технічним нокаутом у четвертому раунді.

Таким чином, він став одним з чотирьох чемпіонів світу в легкому дивізіоні, разом зі співвітчизниками Джервонтою Девісом (WBA) та Шакуром Стівенсоном (WBC), а також українцем Василем Ломаченком (IBF).

37-річний Ломаченко в травні 2024-го переміг технічним нокаутом австралійця Джорджа Камбососа. На кону в поєдинку стояв вакантний титул чемпіона IBF. З того часу українець на ринг не виходив. У кінці минулого року очікувався бій Ломаченка з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом. Однак команда українця перервала перемовини. Подейкують, через занадто низький гонорар, запропонований стороною суперника.