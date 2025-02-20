Кто заменит Дюбуа? Бой за титул IBF отменен

Бой был запланирован на 22 февраля в аравийском Эр-Рияде.

Сначала журнал The Ring сообщил, что Дюбуа заболел и проходит врачебный осмотр, по результатам которого будет принято окончательное решение о поединке. Затем появилась информация, что Дюбуа снялся с боя из-за вирусной инфекции.

Еще до окончательного решения Дюбуа организаторы стали искать варианты на замену британцу. Они срочно вышли на связь с представителями таких боксеров:

экс-чемпион мира в тяжелом и втором тяжелом весе британец Лоуренс Околи (21-1, 16 КО)

(21-1, 16 КО) чемпион Англии Дэвид Аделейе (13-1, 12 КО)

(13-1, 12 КО) уроженец РФ, выступающий за Францию Мурад Алиев (13-0, 10 КО)

Конечно, бой потеряет статус титульного. Сейчас речь идет лишь о спасении боксерского вечера, второй поединок которого срывается из-за болезни одного из участников. Ранее выбыл американец Флойд Скофилд, который должен был провести поединок с Шакуром Стивенсоном в легком весе.

Дюбуа стал чемпионом IBF в прошлом году после добровольного отказа от пояса украинца Александра Усика. Он получил титул без боя, как обладатель звания "временного чемпиона". В сентябре провел успешную защиту против соотечественника Энтони Джошуа, нокаутировав его в пятом раунде.

Паркер является "временным чемпионом" WBO. В двух последних поединках он одержал верх над топовыми соперниками - американцем Деонтеем Уайлдером и Чжан Чжилеем из Китая.