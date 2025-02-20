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Кто заменит Дюбуа? Бой за титул IBF отменен

Фото: Даниэль Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе между британцем Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером из Новой Зеландии отменен из-за болезни британца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Scene.

Бой был запланирован на 22 февраля в аравийском Эр-Рияде.

Сначала журнал The Ring сообщил, что Дюбуа заболел и проходит врачебный осмотр, по результатам которого будет принято окончательное решение о поединке. Затем появилась информация, что Дюбуа снялся с боя из-за вирусной инфекции.

Еще до окончательного решения Дюбуа организаторы стали искать варианты на замену британцу. Они срочно вышли на связь с представителями таких боксеров:

  • экс-чемпион мира в тяжелом и втором тяжелом весе британец Лоуренс Околи (21-1, 16 КО)
  • чемпион Англии Дэвид Аделейе (13-1, 12 КО)
  • уроженец РФ, выступающий за Францию Мурад Алиев (13-0, 10 КО)

Конечно, бой потеряет статус титульного. Сейчас речь идет лишь о спасении боксерского вечера, второй поединок которого срывается из-за болезни одного из участников. Ранее выбыл американец Флойд Скофилд, который должен был провести поединок с Шакуром Стивенсоном в легком весе.

Дюбуа стал чемпионом IBF в прошлом году после добровольного отказа от пояса украинца Александра Усика. Он получил титул без боя, как обладатель звания "временного чемпиона". В сентябре провел успешную защиту против соотечественника Энтони Джошуа, нокаутировав его в пятом раунде.

Паркер является "временным чемпионом" WBO. В двух последних поединках он одержал верх над топовыми соперниками - американцем Деонтеем Уайлдером и Чжан Чжилеем из Китая.

 

Ранее сообщили, что Кейшон после Беринчика нацелился на другого украинца.

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