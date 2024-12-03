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Хто замінить Чернишова в "Нафтогазі": уже відомий кандидат

Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юрій Дощатов

Після призначення Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром національної єдності, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" має ухвалити рішення про звільнення його з посади глави компанії та призначити виконувача обов'язків голови правління. Ним може стати Василь Володін.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За інформацією РБК-Україна, в.о. голови НАК "Нафтогаз України" може бути призначений член правління компанії Василь Володін.

У правлінні НАК він працює з січня 2023 року. До цього був головою Київської ОДА, а потім працював у Мінрегіоні, який очолював Чернишов.

Також Наглядова рада НАК повинна буде ухвалити рішення про проведення конкурсу з відбору кандидата на посаду голови "Нафтогазу".

Сам Чернишов поки не прокоментував свій перехід на міністерську роботу. Але співрозмовники видання кажуть, що у нинішнього глави НАК серйозні амбіції посісти в перспективі крісло прем'єр-міністра.

Ще одним аргументом на користь бажання Чернишова, який прагне досягти позитивних результатів роботи, покинути НАК може бути те, що "Нафтогаз України", після припинення транзиту газу, може перейти в категорію збиткових підприємств.

 

Чернишов отримав нову посаду

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України.

За відповідне рішення проголосували 237 парламентарів.

Нагадаємо, 4 листопада 2022 року Чернишова було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". А ще раніше він очолював Міністерство розвитку громад та територій.

Варто зауважити, що Міністерство національної єдності України - це нова структура у державній владі країни. Однак наразі не відомо, як саме вона буде працювати.

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Нафтогаз УкраїниОлексій Чернишов