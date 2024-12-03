Хто замінить Чернишова в "Нафтогазі": уже відомий кандидат

Після призначення Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром національної єдності, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" має ухвалити рішення про звільнення його з посади глави компанії та призначити виконувача обов'язків голови правління. Ним може стати Василь Володін.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За інформацією РБК-Україна, в.о. голови НАК "Нафтогаз України" може бути призначений член правління компанії Василь Володін.
У правлінні НАК він працює з січня 2023 року. До цього був головою Київської ОДА, а потім працював у Мінрегіоні, який очолював Чернишов.
Також Наглядова рада НАК повинна буде ухвалити рішення про проведення конкурсу з відбору кандидата на посаду голови "Нафтогазу".
Сам Чернишов поки не прокоментував свій перехід на міністерську роботу. Але співрозмовники видання кажуть, що у нинішнього глави НАК серйозні амбіції посісти в перспективі крісло прем'єр-міністра.
Ще одним аргументом на користь бажання Чернишова, який прагне досягти позитивних результатів роботи, покинути НАК може бути те, що "Нафтогаз України", після припинення транзиту газу, може перейти в категорію збиткових підприємств.
Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України.
За відповідне рішення проголосували 237 парламентарів.
Нагадаємо, 4 листопада 2022 року Чернишова було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". А ще раніше він очолював Міністерство розвитку громад та територій.
Варто зауважити, що Міністерство національної єдності України - це нова структура у державній владі країни. Однак наразі не відомо, як саме вона буде працювати.
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