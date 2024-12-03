Хто замінить Чернишова в "Нафтогазі": уже відомий кандидат

За інформацією РБК-Україна, в.о. голови НАК "Нафтогаз України" може бути призначений член правління компанії Василь Володін.

У правлінні НАК він працює з січня 2023 року. До цього був головою Київської ОДА, а потім працював у Мінрегіоні, який очолював Чернишов.

Також Наглядова рада НАК повинна буде ухвалити рішення про проведення конкурсу з відбору кандидата на посаду голови "Нафтогазу".

Сам Чернишов поки не прокоментував свій перехід на міністерську роботу. Але співрозмовники видання кажуть, що у нинішнього глави НАК серйозні амбіції посісти в перспективі крісло прем'єр-міністра.

Ще одним аргументом на користь бажання Чернишова, який прагне досягти позитивних результатів роботи, покинути НАК може бути те, що "Нафтогаз України", після припинення транзиту газу, може перейти в категорію збиткових підприємств.