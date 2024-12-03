Кто заменит Чернышева в "Нафтогазе": уже известный кандидат

По информации РБК-Украина, и. о. главы НАК "Нафтогаз Украины" может быть назначен член правления компании Василий Володин.

В управлении НАК он работает с января 2023 года. До этого был главой Киевской ОГА, а затем работал в Минрегионе, который возглавлял Чернышев.

Также Наблюдательный совет НАК должен будет принять решение о проведении конкурса по отбору кандидата на должность главы "Нафтогаза".

Сам Чернышев пока не прокомментировал свой переход на министерскую работу. Но собеседники издания говорят, что у нынешнего главы НАК серьезные амбиции занять в перспективе кресло премьер-министра.

Еще одним аргументом в пользу желания Чернышова, который стремиться к достижению позитивных результатов работы, покинуть НАК может быть то, что "Нафтогаз Украины", после прекращения транзита газа, может перейти в категорию убыточных предприятий.