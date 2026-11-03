Хто закликає ухвалити Антикорупційну стратегію: активісти розкрили зв'язки між підписантами

Дослідження громадських організацій, які закликали Верховну Раду ухвалити Антикорупційну стратегію на 2026-2030 роки, виявило спільних керівників, засновників і грантові зв'язки серед частини підписантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на оприлюднений матеріал ГО "Правова держава" та громадської ініціативи "Стоп-паразит".

Що відомо про підписантів

Автори дослідження перевірили заяву від 27 жовтня, у якій громадські організації закликали Верховну Раду ухвалити законопроєкт №15230-д про Антикорупційну стратегію на 2026-2030 роки без змін. Серед аргументів підписантів - те, що ухвалення документа є умовою отримання Україною близько 420 млн євро за програмою Ukraine Facility.

За результатами перевірки державних реєстрів, 58 підписів відповідають 52 зареєстрованим неприбутковим юридичним особам. Частина організацій у списку повторюється, а деякі мають спільних керівників або засновників.

Хто вимагає ухвалити стратегію проти корупції (інфографіка: antiraid.com.ua)

Згідно з дослідженням, 41 організація задекларувала за 2025 рік сукупний дохід близько 791 млн грн. При цьому 568 мільйонів - або приблизно 72% загальної суми - припадають на десять організацій.

Серед організацій із найбільшими доходами автори називають DiXi Group (100,8 млн грн), Transparency International Ukraine (88,4 млн грн), Центр економічної стратегії (67,6 млн грн), DEJURE (53,4 млн грн) та Центр протидії корупції (51,5 млн грн).

Як розподілилися доходи організацій-підписантів (інфографіка: antiraid.com.ua)

Зв'язки між підписантами

Автори зіставили дані про засновників і керівників організацій, а також їхню участь у грантових проєктах. За їхніми підрахунками, виявлені зв'язки охоплюють 23 підписантів.

Також дослідники встановили, що представники п'яти організацій зі списку підписантів брали участь у роботі експертних команд, які розробляли Антикорупційну стратегію.

Крім того, дослідники проаналізували джерела фінансування організацій за 2015-2026 роки. За результатами аналізу, частина підписантів отримувала фінансову підтримку від міжнародних донорів.

Питання до Громадської ради НАЗК

Окремо автори звернули увагу на Громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), яка також підписала заяву.

За наведеними в дослідженні даними, чинний склад ради працює з червня 2020 року, тоді як законодавство передбачає дворічний строк повноважень. На момент підготовки дослідження в раді залишалося десять із 15 членів.