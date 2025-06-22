Хто виграє АПЛ-2025/26 та що чекає клуби українців: штучний інтелект дав детальний прогноз на сезон

Хто стане чемпіоном та фінішує у топ-10

Згідно з прогнозом, "Ліверпуль" під керівництвом Арне Слота знову стане чемпіоном. Для нідерландського фахівця це буде другий титул поспіль після того, як він змінив Юргена Клоппа на тренерському містку. Очікується, що "червоні" виграють 24 матчі та програють лише 4.

На другій сходинці опиниться "Манчестер Сіті", який завершить сезон із відставанням у три очки. "Арсенал" знову не дотягне до трофею й посяде третє місце – аж на 10 очок позаду лідера.

До зони Ліги чемпіонів повернеться "Астон Вілла", яка посяде 4-е місце, тоді як "Ньюкасл" замкне топ-5. Утратою позицій завершиться сезон для "Челсі", який опуститься на 6-е місце.

"Брентфорду" Єгора Ярмолюка прогнозують 7-ме місце. "Борнмут", гравцем якого все ще є Ілля Забарний, замкне топ-10.

"МЮ" і "Тотенхем" знову розчарують

Справжнім розчаруванням, за прогнозом, стане сезон для "Манчестер Юнайтед", який посяде лише 14-е місце, вигравши 12 матчів. Не вразить і "Тоттенхем", який попри перемогу в Лізі Європи, буде лише 15-м. Одразу за ними, згідно з прогнозом, фінішує "Евертон" Віталія Миколенка.

Новачки еліти, які щойно піднялись до Прем'єр-ліги – "Лідс", "Сандерленд" і "Бернлі" – прогнозовано опиняться у зоні вильоту. Найгірше виступить "Сандерленд", який завершить сезон із 19-очковим відставанням від рятівного 17-го місця.

АПЛ-2025/26, прогноз суперкомп'ютера

"Ліверпуль" "Манчестер Сіті" "Арсенал" "Астон Вілла" "Ньюкасл" "Челсі" "Брентфорд" "Брайтон" "Крістал Пелас" "Борнмут" "Ноттінгем Форест" "Фулхем" "Вест Хем" "Манчестер Юнайтед" "Тоттенхем" "Евертон" "Вулверхемптон" "Бернлі" "Лідс" "Сандерленд"

Коли стартує АПЛ

Новий сезон Прем'єр-ліги стартує 15 серпня, а завершиться 24 травня 2026-го.

Це буде 34-й розіграш турніру, який веде відлік з 1992 року. Взагалі ж найсильніша футбольна команда Англії визначається з 1888 року. За цей час чемпіонами були 24 команди.

Найбільше титулів мають: