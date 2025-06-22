Кто выиграет АПЛ-2025/26 и что ждет клубы украинцев: искусственный интеллект дал детальный прогноз на сезон

Кто станет чемпионом и финиширует в топ-10

Согласно прогнозу, "Ливерпуль" под руководством Арне Слота снова станет чемпионом. Для нидерландского специалиста это будет второй титул подряд после того, как он сменил Юргена Клоппа на тренерском мостике. Ожидается, что "красные" выиграют 24 матча и проиграют лишь 4.

На второй строчке окажется "Манчестер Сити", который завершит сезон с отставанием в три очка. "Арсенал" снова не дотянет до трофея и займет третье место - аж на 10 очков позади лидера.

В зону Лиги чемпионов вернется "Астон Вилла", которая займет 4-е место, тогда как "Ньюкасл" замкнет топ-5. Потерей позиций завершится сезон для "Челси", который опустится на 6-е место.

"Брентфорду" Егора Ярмолюка прогнозируют 7-е место. "Борнмут", игроком которого все еще является Илья Забарный, замкнет топ-10.

"МЮ" и "Тотенхэм" снова разочаруют

Настоящим разочарованием, по прогнозу, станет сезон для "Манчестер Юнайтед", который займет лишь 14-е место, выиграв 12 матчей. Не впечатлит и "Тоттенхэм", который несмотря на победу в Лиге Европы, будет лишь 15-м. Сразу за ними, согласно прогнозу, финиширует "Эвертон" Виталия Миколенко.

Новички элиты, которые только что поднялись в Премьер-лигу - "Лидс", "Сандерленд" и "Бернли" - прогнозируемо окажутся в зоне вылета. Хуже всего выступит "Сандерленд", который завершит сезон с 19-очковым отставанием от спасительного 17-го места.

АПЛ-2025/26, прогноз суперкомпьютера

"Ливерпуль" "Манчестер Сити" "Арсенал" "Астон Вилла" "Ньюкасл" "Челси" "Брентфорд" "Брайтон" "Кристал Пэлас" "Борнмут" "Ноттингем Форест" "Фулхэм" "Вест Хэм" "Манчестер Юнайтед" "Тоттенхэм" "Эвертон" "Вулверхэмптон" "Бернли" "Лидс" "Сандерленд"

Когда стартует АПЛ

Новый сезон Премьер-лиги стартует 15 августа, а завершится 24 мая 2026-го.

Это будет 34-й розыгрыш турнира, который ведет отсчет с 1992 года. Вообще же сильнейшая футбольная команда Англии определяется с 1888 года. За это время чемпионами были 24 команды.

Больше всего титулов имеют: